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Seren Serengil, şov yapıyor diyenlere bakın nasıl cevap verdi!

3 gün zorlama hapis cezası alan Seren Serengil dün gerekçeli karar yazılmadığı için cezaevine girmedi. Bunun üzerine bazı magazin programlarında Seren Serengil'in şov yaptığı konuşulmaya başlandı. İşte Seren Serengil'in 'Şov yapıyor' diyenlere cevabı...

30 Ocak 2018, Salı 12:28
Seren Serengil, şov yapıyor diyenlere bakın nasıl cevap verdi!
Star TV'de Duymayan Kalmasın programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Seda Sayan'ın dünkü programında Sinem Yıldız'ın "Seren şov yapıyor" sözlerini duyunca saç diplerini gösterdi. 


'BU KADAR GADDAR OLMAYIN'


O sözlere tepki olarak dökülen saçlarını göstermek için saç diplerini açıp gösteren Seren Serengil şu sözleri söyledi:

"Gördünüz mü? Bunlar hep şov. Bütün saçlarım döküldü. Bu kadar gaddar olmayın. Ben bütün programcı arkadaşlarımın programlarına da bağlanıyorum, sizi kırmayıp. Ama bua yıp bir şey artık. Ben böyle dik durdukça da siz başka türlü yorumluyorsunuz işi..."


BAKIM YAPTIRDI


Öte yandan Seren, dün iki saatlik canlı yayında annesi ve hayranları ile vedalaştı. Eve gidip kuaförünü, makyözünü çağırdı. Tüm bakımlarını yaptırdı. Evdeyken Seda Sayan'ın programına da bağlandı. Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi. Seda Sayan programın ilerleyen bölümlerinde Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ı da programa bağladı. Telefon görüşmesinin ardından Nevin Hanım'ın tansiyonunun yükseldiği ve fenalaştığı ortaya çıktı.

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılarSon dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar

Bu durumun üzerine Seren Serengil bugün sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Seda Sayan'ı hayatından çıkardığını söyledi.


İŞTE SEREN SERENGİL'İN O SÖZLERİ:


''Benim için Seda Sayan hayat boyu bitmiştir. Annem tansiyon hastası onu yayına bağladı. Annem ben içeri giriyorum diye zaten üzgündü. Ne söylediği de belli değil o yüzden. Telefonla konuştuktan sonra da fenalık geçirdi. Bu saatten sonra da Seda Sayan'ı hiç affetmeyeceğim."

Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandıDakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı




Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılarSon dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar


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