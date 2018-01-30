Seren Serengil, şov yapıyor diyenlere bakın nasıl cevap verdi!



'BU KADAR GADDAR OLMAYIN'



BAKIM YAPTIRDI

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar



İŞTE SEREN SERENGİL'İN O SÖZLERİ:

Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar

Elif Bayram

Star TV'deprogramında yorumculuk yapanSeda Sayan'ın dünkü programında Sinem Yıldız'ın "Seren şov yapıyor" sözlerini duyunca saç diplerini gösterdi.O sözlere tepki olarak dökülen saçlarını göstermek için saç diplerini açıp gösterenşu sözleri söyledi:"Gördünüz mü? Bunlar hep şov. Bütün saçlarım döküldü. Bu kadar gaddar olmayın. Ben bütün programcı arkadaşlarımın programlarına da bağlanıyorum, sizi kırmayıp. Ama bua yıp bir şey artık. Ben böyle dik durdukça da siz başka türlü yorumluyorsunuz işi..."Öte yandan, dün iki saatlik canlı yayında annesi ve hayranları ile vedalaştı. Eve gidip kuaförünü, makyözünü çağırdı. Tüm bakımlarını yaptırdı. Evdeykenprogramına da bağlandı. Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi. Seda Sayan programın ilerleyen bölümlerinde Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ı da programa bağladı. Telefon görüşmesinin ardından Nevin Hanım'ın tansiyonunun yükseldiği ve fenalaştığı ortaya çıktı.Bu durumun üzerinebugün sunuculuğunu yaptığıadlı magazin programında Seda Sayan'ı hayatından çıkardığını söyledi.''Benim içinhayat boyu bitmiştir. Annem tansiyon hastası onu yayına bağladı. Annem ben içeri giriyorum diye zaten üzgündü. Ne söylediği de belli değil o yüzden. Telefonla konuştuktan sonra da fenalık geçirdi. Bu saatten sonra da Seda Sayan'ı hiç affetmeyeceğim."