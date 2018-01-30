Seren Serengil, şov yapıyor diyenlere bakın nasıl cevap verdi!

Star TV'de Duymayan Kalmasın
programında yorumculuk yapan Seren Serengil,
Seda Sayan'ın dünkü programında Sinem Yıldız'ın "Seren şov yapıyor" sözlerini duyunca saç diplerini gösterdi.
'BU KADAR GADDAR OLMAYIN'
O sözlere tepki olarak dökülen saçlarını göstermek için saç diplerini açıp gösteren Seren Serengil
şu sözleri söyledi:
"Gördünüz mü? Bunlar hep şov. Bütün saçlarım döküldü. Bu kadar gaddar olmayın. Ben bütün programcı arkadaşlarımın programlarına da bağlanıyorum, sizi kırmayıp. Ama bua yıp bir şey artık. Ben böyle dik durdukça da siz başka türlü yorumluyorsunuz işi..."
BAKIM YAPTIRDI
Öte yandan Seren
, dün iki saatlik canlı yayında annesi ve hayranları ile vedalaştı. Eve gidip kuaförünü, makyözünü çağırdı. Tüm bakımlarını yaptırdı. Evdeyken Seda Sayan'ın
programına da bağlandı. Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi. Seda Sayan programın ilerleyen bölümlerinde Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ı da programa bağladı. Telefon görüşmesinin ardından Nevin Hanım'ın tansiyonunun yükseldiği ve fenalaştığı ortaya çıktı.
Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar
Bu durumun üzerine Seren Serengil
bugün sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın
adlı magazin programında Seda Sayan'ı hayatından çıkardığını söyledi.
İŞTE SEREN SERENGİL'İN O SÖZLERİ:
''Benim için Seda Sayan
hayat boyu bitmiştir. Annem tansiyon hastası onu yayına bağladı. Annem ben içeri giriyorum diye zaten üzgündü. Ne söylediği de belli değil o yüzden. Telefonla konuştuktan sonra da fenalık geçirdi. Bu saatten sonra da Seda Sayan'ı hiç affetmeyeceğim."
Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı
Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar
Elif Bayram