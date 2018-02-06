Seren Serengil stüdyoyu neden terk ettiğini açıkladı

"ASİSTANIMDAN COLA İSTEDİM BANA SU GETİRDİ..."

SEREN SERENGİL BUGÜNKÜ PROGRAMINDA DA ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

Seren Serengil cezaevinden çıktı mı? Ne oldu? son dakika gelişmesi...

Flaş! Cezaevinden çıkıp canlı yayına gelen Seren Serengil stüdyoyu terk etti

Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)

Çiğdem Saltık

Mahkemenin yasağına rağmen'in aleyhinde konuşmaya devam eden2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp dün çıktı.hapisten çıktığı gibi, kameralar eşliğinde sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programına gitti. Stüdyoya hızla girdi,sıkı sıkı sarıldı.Değişik hareketler sergileyenbir ara ansızın yerinden fırladı. Partneri''Tansiyonu yükseldi'' diyerek ortamı toparlamaya çalıştı.ise ''Kahve fincanını düşürdüm. Bir şeyim yok, iyiyim'' açıklamasını yaptı.sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla o hareketlerine açıklık getirdi. Seren Serengil'in yaptığı açıklamanın ilgili kısmı şöyle:"Bugün yayını terk ettiğim yazılmış bu tabii ki doğru değil sabah 05.00' ten beri ayaktaydım ağzıma ne bir lokma ne bir damla içecek girmeden tahliye olup yayına koştum o kadar ağzım kurudu ki konuşmamı engelledi asistanımdan cola istedim çünkü önüme su koymuşlardı ve ben su içemiyorum bir yudum aldım ölüyorum sandım o kadar ağzıma süremiyorum yayında da cola demek reklama giriyor diye ben cola'ya kahve diyorum 3 kere söylememe rağmen asistanım cep telefonuyla oynamaya devam etti ve beni görmediği için gidip kendim aldım içeceğimi yanına gidip onu uyardım sonra da colamı alıp yayına döndüm ona biraz kızdım niye beni görmüyor diye"