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Seren Serengil stüdyoyu neden terk ettiğini açıkladı

Dün cezaevinden tahliye olan Seren Serengil, ayağının tozuyla kendi programının canlı yayınına çıkıp değişik  hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. Seren Serengil, o hareketlere açıklık getirdi

06 Şubat 2018, Salı 11:58
Seren Serengil stüdyoyu neden terk ettiğini açıkladı
Mahkemenin yasağına rağmen Gülben Ergen'in aleyhinde konuşmaya devam eden Seren Serengil 2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp dün çıktı.

Seren Serengil hapisten çıktığı gibi, kameralar eşliğinde sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programına gitti. Stüdyoya hızla girdi, Cengiz Semercioğlu'na sıkı sıkı sarıldı.

Değişik hareketler sergileyen Seren Serengil bir ara ansızın yerinden fırladı. Partneri Cengiz Semercioğlu ''Tansiyonu yükseldi'' diyerek ortamı toparlamaya çalıştı. Seren Serengil ise ''Kahve fincanını düşürdüm. Bir şeyim yok, iyiyim'' açıklamasını yaptı.

İŞTE SEREN SERENGİL'İN STÜDYOYU TERK ETTİĞİ ANLAR:



Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla o hareketlerine açıklık getirdi. Seren Serengil'in yaptığı açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"ASİSTANIMDAN COLA İSTEDİM BANA SU GETİRDİ..."

"Bugün yayını terk ettiğim yazılmış bu tabii ki doğru değil sabah 05.00' ten beri ayaktaydım ağzıma ne bir lokma ne bir damla içecek girmeden tahliye olup yayına koştum o kadar ağzım kurudu ki konuşmamı engelledi asistanımdan cola istedim çünkü önüme su koymuşlardı ve ben su içemiyorum bir yudum aldım ölüyorum sandım o kadar ağzıma süremiyorum yayında da cola demek reklama giriyor diye ben cola'ya kahve diyorum 3 kere söylememe rağmen asistanım cep telefonuyla oynamaya devam etti ve beni görmediği için gidip kendim aldım içeceğimi yanına gidip onu uyardım sonra da colamı alıp yayına döndüm ona biraz kızdım niye beni görmüyor diye"



SEREN SERENGİL BUGÜNKÜ PROGRAMINDA DA  ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:



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