Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk tatili!



HAFTA SONUNU SEVGİLİSİNE AYIRDI

Magazin dünyasında en çok konuşulan isim Acun Ilıcalı ve Seren Serengil oldu

Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı

Elif Bayram

aşkı tam gaz devam ediyor. Yakında birlikte yaptıkları düeti piyasa sürecek olan ikili birlikte Avusturya'ya tatile gitti.Star TV'de yayınlanan magazin programprogramının sunucusu olan Seren Serengil hafta sonunu sevgilisine ayırdı.Çift Avusturya'da yorgunluk ve stres atıyor. Bol bol fotoğraf çektiren sevgililer mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.