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Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk tatili!

Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti birlikte Avusturya'ya gitti. Hafta sonunu değerlendiren çift yorgunluk ve stres atıyor

05 Mart 2018, Pazartesi 10:58
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk tatili!
Seren Serengil ile Yaşar İpek'in aşkı tam gaz devam ediyor. Yakında birlikte yaptıkları düeti piyasa sürecek olan ikili birlikte Avusturya'ya tatile gitti.


HAFTA SONUNU SEVGİLİSİNE AYIRDI


Star TV'de yayınlanan magazin programı "Duymayan Kalmasın" programının sunucusu olan Seren Serengil hafta sonunu sevgilisine ayırdı.

Çift Avusturya'da yorgunluk ve stres atıyor. Bol bol fotoğraf çektiren sevgililer mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.


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