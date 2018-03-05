Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk tatili!

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in
aşkı tam gaz devam ediyor. Yakında birlikte yaptıkları düeti piyasa sürecek olan ikili birlikte Avusturya'ya tatile gitti.
HAFTA SONUNU SEVGİLİSİNE AYIRDI
Star TV'de yayınlanan magazin programı "Duymayan Kalmasın"
programının sunucusu olan Seren Serengil hafta sonunu sevgilisine ayırdı.
Çift Avusturya'da yorgunluk ve stres atıyor. Bol bol fotoğraf çektiren sevgililer mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Magazin dünyasında en çok konuşulan isim Acun Ilıcalı ve Seren Serengil oldu
Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı
Elif Bayram