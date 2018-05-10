Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi belli oldu

HAZIRLIKLARI YAŞAR YAPIYOR

100 BİN LİRALIK NİŞAN YAPTILAR

Seren Serengil'in nişanına Nur Yerlitaş'ın Murat Karabova'ya söyledikleri damga vurdu

Seren Serengil ile nişanlanan Yaşar İpek'ten çirkin hareket! (Video)

Çiğdem Saltık

, 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programının bugünkü bölümünde düğün tarihlerini açıkladı.'da evleneceklerini açıklayan, "" dedi., hazırlıklarla müstakbel eşi'in ilgilendiğini söyledi.Çift, Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" demişti.Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmamıştıç