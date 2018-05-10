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Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi belli oldu

29 Nisan'da 4.5 aylık sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek'le nişanlanan Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda 12 Haziran'da evleneceğini açıkladı

10 Mayıs 2018, Perşembe 14:58
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi belli oldu
Seren Serengil, 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programının bugünkü bölümünde düğün tarihlerini açıkladı. Fransa'da evleneceklerini açıklayan Seren Serengil, "12 Haziran Salı günü evleniyoruz" dedi.

HAZIRLIKLARI YAŞAR YAPIYOR

Seren Serengil, hazırlıklarla müstakbel eşi Yaşar İpek'in ilgilendiğini söyledi.

100 BİN LİRALIK NİŞAN YAPTILAR

Çift, Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" demişti.

Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmamıştıç

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