Seren Serengil ve nişanlısı Yaşar İpek, şiddete maruz kaldıkları gerekçesiyle Serengil’in eski sevgilisi Özay Bakır hakkında avukatları aracılığıyla 6 ay süreyle koruma kararı aldırdı.

"MÜVEKKİLLERİM EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATMIŞTIR"

Serengil’in avukatı Ersoy Akdemir’in Anadolu 13’üncü Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Özay Bakır, müvekkilim Seren Serengil’in eski erkek arkadaşı olup, ilişkileri aylar önce sona ermiştir. Müvekkilim Yaşar İpek ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştır. Özay Bakır, sosyal medya hesabından müvekkilim Seren Serengil’in bir arkadaşı tarafından çekilmiş videosunu paylaşmış. Ayrılık sonrasında aylarca kaldırmamış ve bu durumu basına taşımıştır. Söz konusu videoyu müvekkillerimin rica ve taleplerine rağmen kaldırmamıştır” denildi.

"AİLE BİRLİĞİNİ ZEDELEMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Dilekçede, “Şiddet uygulayan, sosyal medya ve televizyon gibi mecraları kullanarak sürekli ve sistematik olarak müvekkillerimin kurmak üzere bulundukları aile birliğini zedelemeye çalışmaktadır. Şiddet uygulayan tarafından dile getirilen iddialar, müvekkillerimi karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik gerçek dışı ithamlardır” ifadelerine de yer verildi.

Talebi değerlendiren Anadolu 13’üncü Aile Mahkemesi, Özay Bakır hakkında “ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun” kapsamında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Mahkeme, davalı Özay Bakır’ın Seren Serengil ve Yaşar İpek’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim vasıtaları ile rahatsız etmemesine hükmetti.

Özay Bakır, bu tedbirlere aykırı davranırsa, 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacak.

Serengil’in avukatı Ersoy Akdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurulmak üzere bulunan kutsal aile birliğine gösterilmesi gereken hassasiyetin temini için bu karar alınmak zorunda kalınmış olup beklenen hassasiyetin yine de oluşmaması durumunda birtakım hukuki adımlar daha atılacaktır" dedi.