Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı

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Yaşar İpek ve Seren Serengil aşkında flaş gelişme!

Elif Bayram

sosyal medya hesabından "Aşkım çekmiş" notuyla bir fotoğraf paylaştı.sevgilisinin fotoğrafına "Kıskandım, çok iyi çıkmış kaldır o fotoğrafı" şeklinde yorum yaptı. Şarkıcı ise bu mesaja kalp emojisi ile karşılık verdi., Mart 2017'de flört etmeye başladığı'dan Aralık'ta ayrılmıştı.ocak ayındaşarkıcıile yeni bir maceraya yelken açtı. Sevgililerin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyor.