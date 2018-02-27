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Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı

Sunucu Seren Serengil ile şarkıcı sevgilisi Yaşar İpek'in, sosyal medya yorumları takipçilerinin gözünden kaçmadı

27 Şubat 2018, Salı 13:51
Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı
Yaşar İpek, sosyal medya hesabından "Aşkım çekmiş" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Seren Serengil de  sevgilisinin fotoğrafına "Kıskandım, çok iyi çıkmış kaldır o fotoğrafı" şeklinde yorum yaptı. Şarkıcı ise bu mesaja kalp emojisi ile karşılık verdi.


NİKAH NE ZAMAN?


Seren Serengil, Mart 2017'de flört etmeye başladığı Özay Bakır'dan Aralık'ta ayrılmıştı. Seren Serengil,  ocak ayında şarkıcı Yaşar İpek ile yeni bir maceraya yelken açtı. Sevgililerin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyor.




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