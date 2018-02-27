Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı

Yaşar İpek,
sosyal medya hesabından "Aşkım çekmiş" notuyla bir fotoğraf paylaştı.
Seren Serengil de
sevgilisinin fotoğrafına "Kıskandım, çok iyi çıkmış kaldır o fotoğrafı" şeklinde yorum yaptı. Şarkıcı ise bu mesaja kalp emojisi ile karşılık verdi.
Seren Serengil
NİKAH NE ZAMAN?
, Mart 2017'de flört etmeye başladığı Özay Bakır
'dan Aralık'ta ayrılmıştı. Seren Serengil,
ocak ayında
şarkıcı Yaşar İpek
ile yeni bir maceraya yelken açtı. Sevgililerin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyor.
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