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Seren Serengil, Yaşar İpek ile 10 Temmuz'da evleniyor (Yaşar İpek kimdir?)

Seren Serengil'den son dakika haberi... Geçen günlerde cezaevinden çıkan Seren Serengil, şarkıcı Yaşar İpek ile evleneceğini duyurdu

07 Şubat 2018, Çarşamba 12:45
Seren Serengil, Yaşar İpek ile 10 Temmuz'da evleniyor (Yaşar İpek kimdir?)
Mahkemenin yasağına rağmen Gülben Ergen'in aleyhinde konuşmaya devam eden Seren Serengil 2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp 5 Şubat Pazartesi çıktı.

Hapishaneye girmeden önce aşkını ilan ettiği şarkıcı Yaşar İpek, Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'a desteğini bu zorlu süreçte göstermişti.



Seren Serengil bugün Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi:

''Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.''

YAŞAR İPTEK'TEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.



YAŞAR İPEK KİMDİR?

Seren Serengil ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yaşar İpek, son günlerde adı sıkça anılan ünlüler arasına girdi. Peki, Yaşar İpek kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, 'Bir Alo De', 'Arada Bir' gibi çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı hakkında merak edilen bazı bilgiler..

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi.

Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile İstanbul'a göç etti.

1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı.

Birçok albümün altına imzasını atan sanatçı, piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır.

Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus, Haybeye ve Yalnız Kalacaksın isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Yaşar İpek, 14 Şubat 2018'de Sevgililer Günü'ne özel olarak Seren Serengil ile düet yapacak.

Seren Serengil'in cezaevi günlüğüSeren Serengil'in cezaevi günlüğü

Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)
 


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