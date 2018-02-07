Seren Serengil, Yaşar İpek ile 10 Temmuz'da evleniyor (Yaşar İpek kimdir?)

Seren Serengil bugün Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi:

YAŞAR İPTEK'TEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Seren Serengil'in cezaevi günlüğü

Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)

Çiğdem Saltık

Mahkemenin yasağına rağmen'in aleyhinde konuşmaya devam eden2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp 5 Şubat Pazartesi çıktı.Hapishaneye girmeden önce aşkını ilan ettiğive annesi Nevin Teoman'a desteğini bu zorlu süreçte göstermişti.''Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.''ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen, son günlerde adı sıkça anılan ünlüler arasına girdi. Peki, Yaşar İpek kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, 'Bir Alo De', 'Arada Bir' gibi çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı hakkında merak edilen bazı bilgiler.., 1980 yılında dünyaya geldi.Aslen Diyarbakırlı olan, 5 yaşında ailesi ile İstanbul'a göç etti.1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı.Birçok albümün altına imzasını atan sanatçı, piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır.Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus, Haybeye ve Yalnız Kalacaksın isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı., 14 Şubat 2018'de Sevgililer Günü'ne özel olarakile düet yapacak.