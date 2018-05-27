8 Haziran'da evlenmeleri beklenen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, tatil amaçlı gittikleri Fransa'da evlendi. Serengil'in iki parçadan oluşan ucuz gelinliği ise sosyal medyada gündem yarattı.

"SEVDİKLERİMİZLE"

Instagram hesabından Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşan Serengil, kalp emojisi ile birlikte "Sevdiklerimizle" notunu yazdı.

528 TL'LİK ŞIK GELİNLİK

Sosyal medya ise Seren Serengil'in gelinliğini konuştu. Çok şık görünen Seren Serengil'in gelinliğini fiyatını öğrenenler şoke oldu. Bir internet alışveriş platformunda iki parça olarak satılan gelinliğin üst tarafı, 179 TL, alt tarafı ise 349 TL. Seren Serengil'in hayli şık görüntüsü takdir ettirdi.