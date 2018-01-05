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Serena Williams Avustralya Açık'tan çekildi

Avustralya Açık'ta 7 kez şampiyon olan Serana Williams, turnuvadan çekildiğini duyurdu

Serena Williams Avustralya Açık'tan çekildi
Birleşik Amerikalı tenisçi Serena Williams, hazır olmadığı gerekçesiyle 7 kez şampiyonluğa ulaştığı Avustralya Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Avustralya Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyanın eski bir numarası Serena Williams, 7 defa şampiyon olduğu Avustralya Açık'tan çekildi.

Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildiAndy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi

Avustralya Açık'ta geçen sene kardeşi Venus Williams'ı yenerek şampiyon olan Serena Williams, yeteri kadar hazır olmadığı için turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası için Avustralya'da korta çıkacağını geçen ay açıklayan Serena, şampiyonadan çekilme kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Abu Dabi'deki turnuvaya katıldıktan sonra çok yakınlaştığım halde şahsen olmak istediğim yerde değilim. Antrenörüm ve ekibim her zaman bana 'Sonuna kadar gidebilmek için hazır olduğun turnuvalara katıl' der. Rekabet edebilirim ama sadece rekabet etmek istemiyorum, bundan daha fazlasını yapmak istiyorum ve bunu yapabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Bunu söylerken her ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsam da bu sene Avustralya Açık turnuvasına katılmamaya karar verdim."

Hamileliği nedeniyle yaklaşık bir yıldır kortlardan uzak kalan Serena Williams, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda Letonyalı Jelena Ostapenko'ya karşı ilk maçını 2-1 kaybetmişti.

Eylül ayında Alexis Olympia adında bir kız bebeği dünyaya getiren ve hamileliği süresince dünya sıralamasında 22'nciliğe kadar gerileyen Serena Williams'ın, 15 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılması bekleniyordu.

AA

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