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Serena Williams Madrid'den çekildi!

Hamilelikten geri dönüşünün ardından bu sezon WTA Turu'nda yalnızca 4 maça çıkabilen Serena Williams'ın Mutua Madrid Açık'tan da çekildiği açıklandı.

Serena Williams Madrid'den çekildi!
Hamileliğin ardından kortlara döndükten sonra bu sezon WTA Turu'nda yalnızca 4 maça çıkabilen Serena WilliamsMutua Madrid Açık'tan çekildi.

Turnuva direktörü Manolo Santana, kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan efsanevi raketin turnuvada yer alamayacağını duyururken "Kendisine hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Onu gelecek yıllarda Madrid'de görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü başlayacak olan Premier Mandatoy seviyesindeki turnuvada Serena'nın yerine ana tabloya alınan isimse vatandaşı Coco Vandeweghe oldu.

Serena'nın kortlara İtalya Açık'ta geri dönmesi bekleniyor.

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