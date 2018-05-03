Serena Williams Madrid'den çekildi!

Hamileliğin ardından kortlara döndükten sonra bu sezon WTA Turu
'nda yalnızca 4 maça çıkabilen Serena Williams
, Mutua Madrid Açık
'tan çekildi.
Turnuva direktörü Manolo Santana
, kariyerinde 23 Grand Slam
şampiyonluğu bulunan efsanevi raketin turnuvada yer alamayacağını duyururken "Kendisine hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Onu gelecek yıllarda Madrid'de görmeyi umuyoruz.
" ifadelerini kullandı.
Cumartesi günü başlayacak olan Premier Mandatoy
seviyesindeki turnuvada Serena'nın yerine ana tabloya alınan isimse vatandaşı Coco Vandeweghe
oldu.
Serena'nın kortlara İtalya Açık
'ta geri dönmesi bekleniyor.
Fanatik
Erdinç Şahin