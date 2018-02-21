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Serena Williams ölümden dönmüş!

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, CNN için kaleme aldığı yazıda geçtiğimiz eylül ayında ilk çocuğu Alexis Olympia Ohanian'ı dünyaya getirirken ölümden döndüğünü belirtti.

Serena Williams ölümden dönmüş!
Kadın tenisinin efsanevi ismi Serena WilliamsCNN'in internet sitesi için kaleme aldığı yazıda geçtiğimiz eylül ayında yaptığı ilk doğumu esnasında ölümden döndüğünü anlattı.

Birleşik Amerikalı raket, ilk çocuğu Alexis Olympia Ohanian'ın nabzındaki dramatik düşüş nedeniyle doğumun acil sezaryenle gerçekleştiğini belirtti.
 

"AKCİĞER EMBOLİSİ"


Doğum sırasında geçmişte de yaşadığı akciğer embolisinin oluştuğunu yazan Serena, "Bu hastalığı daha önce de geçirdiğim için korku içinde yaşıyorum. Bu nedenle nefesim kesilir kesilmez hemşireleri çağırdım." ifadelerini kullandı.

Süreci başarıyla atlattığı için çok şanslı olduğunu belirten 23 Grand Slam şampiyonu, doğumu sırasında görev alan tüm sağlık personellerine de teşekkürlerini iletti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada sezonun kalan Grand Slam turnuvalarında oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini söyleyen Serena, kortlara geçtiğimiz günlerde oynanan Fed Kupasımaçlarıyla dönmüştü.


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