Serena Williams ölümden dönmüş!

Kadın tenisinin efsanevi ismi Serena Williams
, CNN
'in internet sitesi için kaleme aldığı yazıda geçtiğimiz eylül ayında yaptığı ilk doğumu esnasında ölümden döndüğünü anlattı.
Birleşik Amerikalı raket, ilk çocuğu Alexis Olympia Ohanian
'ın nabzındaki dramatik düşüş nedeniyle doğumun acil sezaryenle gerçekleştiğini belirtti.
"AKCİĞER EMBOLİSİ"
Doğum sırasında geçmişte de yaşadığı akciğer embolisinin oluştuğunu yazan Serena, "Bu hastalığı daha önce de geçirdiğim için korku içinde yaşıyorum. Bu nedenle nefesim kesilir kesilmez hemşireleri çağırdım.
" ifadelerini kullandı.
Süreci başarıyla atlattığı için çok şanslı olduğunu belirten 23 Grand Slam
şampiyonu, doğumu sırasında görev alan tüm sağlık personellerine de teşekkürlerini iletti.
Daha önce yaptığı bir açıklamada sezonun kalan Grand Slam
turnuvalarında oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini söyleyen Serena
, kortlara geçtiğimiz günlerde oynanan Fed Kupası
maçlarıyla dönmüştü.
Erdinç Şahin