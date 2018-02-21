Serena Williams ölümden dönmüş!

"AKCİĞER EMBOLİSİ"

Erdinç Şahin

Kadın tenisinin efsanevi ismi'in internet sitesi için kaleme aldığı yazıda geçtiğimiz eylül ayında yaptığı ilk doğumu esnasında ölümden döndüğünü anlattı.Birleşik Amerikalı raket, ilk çocuğu'ın nabzındaki dramatik düşüş nedeniyle doğumun acil sezaryenle gerçekleştiğini belirtti.Doğum sırasında geçmişte de yaşadığı akciğer embolisinin oluştuğunu yazan Serena, "" ifadelerini kullandı.Süreci başarıyla atlattığı için çok şanslı olduğunu belirtenşampiyonu, doğumu sırasında görev alan tüm sağlık personellerine de teşekkürlerini iletti.Daha önce yaptığı bir açıklamada sezonun kalanturnuvalarında oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini söyleyen, kortlara geçtiğimiz günlerde oynananmaçlarıyla dönmüştü.