Serenay Sarıkaya, Bergen'i canlandıracak mı?

Çiğdem Saltık

ndekarakterini canlandıran'nın '' olarak bilinenin hayatını canlandıracağı konuşuluyordu. ''nde görüntülenen'ya magazin muhabirleri bu haberi sordu. Güzel oyuncu iddialara şu cevabı verdi:"Böyle bir teklif geldi ama şu an net bir şey yok. Bergen çok sevdiğim bir kadın şarkıcı. Hikayesi beni çok etkiliyor. Daha önce kitabını okumuştum. Çok etkilendim"'in yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yaşında hayata gözlerini yuman şarkıcıolarak tanınıyor.1997 yılında da film olarak çekilmiş ve başrollerinde Kadir İnanır ile Bennu Gerede rol almıştı.