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Serenay Sarıkaya, Bergen'i canlandıracak mı?

'Acıların kadını' olarak bilinen Bergen'in hayatını konu olacak filmde rol alacağı konuşulan Serenay Sarıkaya iddialara yanıt verdi

Serenay Sarıkaya, Bergen'i canlandıracak mı?
Fi dizisinde Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın 'Acıların kadını' olarak bilinen Bergen'in hayatını canlandıracağı konuşuluyordu. 'Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya magazin muhabirleri bu haberi sordu. Güzel oyuncu iddialara şu cevabı verdi:

"Böyle bir teklif geldi ama şu an net bir şey yok. Bergen çok sevdiğim bir kadın şarkıcı. Hikayesi beni çok etkiliyor. Daha önce kitabını okumuştum. Çok etkilendim"



Bergen'in yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yaşında hayata gözlerini yuman şarkıcı "Acıların kadını" olarak tanınıyor. 

Bergen'in hayatı 1997 yılında da film olarak çekilmiş ve başrollerinde Kadir İnanır ile Bennu Gerede rol almıştı.
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