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Serenay Sarıkaya'nın davası Ticaret Mahkemesi'nde görülecek

Eslen Ajans ile 15 yaşındayken sözleşme imzalayıp ünlü olduktan sonra dizi ve reklamlarda oynamasına rağmen hizmet bedeli ödemediği öne sürülen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın davasına devam edildi. Esline Ajans'ın 3 bin 500 lira tazminat talep ettiği davanın Ticaret Mahkemesinde görülmesine karar verildi. Seranay'ın avukatı İsmail Filiz duruşmada "Müvekkilim o dönem çocuk işçidir" diyerek sözleşmenin geçersiz olduğunu belirtti

Serenay Sarıkaya'nın davası Ticaret Mahkemesi'nde görülecek
Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketi, 11 yıl önce Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken sözleşme imzaladı. Serenay Sarıkaya reşit olmadığı için sözleşmeye velisi olarak annesi Ümmühan Seyhan imza attı. Ajans ile 5 yıllık sözleme imzalayan Serenay Sarıkaya, kısa sürede ünlendi. 

Serenay Sarıkaya'nın, Türkiye'de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağladığını ileri süren Esline Ajans, oyuncunun izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığını ileri sürerek yüzde 20 ajans hizmet bedelinin ödenmesini istedi. Esline Ajans hizmet bedelini ödemeyen Sarıkaya'ya sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle üç yıl önce 3 bin 500 TL tazminat isteyerek dava açtı.

Serenay Sarıkaya da ajansın kötü niyetli olduğunu ileri sürerek çalıştığı işlerden alacağı olan 1000 TL'yi tahsil etmek adına hakları saklı kalmak üzere karşı dava açtı.


'15 YAŞINDA BU HAYATIN İÇİNE SOKULDU'


İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, Sarıkaya'nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayatın içine sokulduğu görüşüne yer verildi. Raporda ayrıca, ajansın 'Türkiye'de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır' iddiasına karşı 15 yaşında 'manken' olarak sözleşme yapılan Serenay Sarıkaya'nın mankenlik eğitiminden geçtiğini gösteren bilgi ve belgeye de rastlanmadığı belirtildi.


'MEYVELERİNİ TOPLUYOR'


Dün (salı) görülen davaya ise tarafların avukatları katıldı. Esline Ajans'ın avukatı Tuğçe Üngör, "Serenay Sarıkaya küçük yaşta bu işe başladığını, bu işin meyvelerini topladığını kabul etmektedir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz" dedi.

'ÇOCUK İŞÇİDİR'


Seranay Sarıkaya'nın avukatı da bilirkişiler 15 yaşında bir çocuğa imzalatılan sözleşmenin ağır olduğunu belirttiklerini söyledi. Sarıkaya'nın o dönem çocuk işçi olduğnu belirten avukat Filiz, "Zorla çalıştırılamaz, sözleşme geçersizdir" dedi.


GÖREVSİZLİK 


Mahkeme, davayla ilgili ticaret mahkemelerinin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Şimdi tarafların, davanın kaldığı yerden devam etmesi için İstanbul Ticaret Mahkemelerine başvurmaları gerekiyor.


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