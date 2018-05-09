Serenay Sarıkaya'nın davası Ticaret Mahkemesi'nde görülecek



'15 YAŞINDA BU HAYATIN İÇİNE SOKULDU'



'MEYVELERİNİ TOPLUYOR'

'ÇOCUK İŞÇİDİR'



GÖREVSİZLİK

Elif Bayram

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketi, 11 yıl önce15 yaşındayken sözleşme imzaladı. Serenay Sarıkaya reşit olmadığı için sözleşmeye velisi olarak annesiimza attı. Ajans ile 5 yıllık sözleme imzalayan Serenay Sarıkaya, kısa sürede ünlendi., Türkiye'de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağladığını ileri süren Esline Ajans, oyuncunun izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığını ileri sürerek yüzde 20 ajans hizmet bedelinin ödenmesini istedi.hizmet bedelini ödemeyen Sarıkaya'ya sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle üç yıl önce 3 bin 500 TL tazminat isteyerek dava açtı.ajansın kötü niyetli olduğunu ileri sürerek çalıştığı işlerden alacağı olan 1000 TL'yi tahsil etmek adına hakları saklı kalmak üzere karşı dava açtı.İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, Sarıkaya'nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayatın içine sokulduğu görüşüne yer verildi. Raporda ayrıca, ajansın 'Türkiye'de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır' iddiasına karşı 15 yaşında 'manken' olarak sözleşme yapılanmankenlik eğitiminden geçtiğini gösteren bilgi ve belgeye de rastlanmadığı belirtildi.Dün (salı) görülen davaya ise tarafların avukatları katıldı. Esline Ajans'ın avukatı"Serenay Sarıkaya küçük yaşta bu işe başladığını, bu işin meyvelerini topladığını kabul etmektedir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz" dedi.avukatı da bilirkişiler 15 yaşında bir çocuğa imzalatılan sözleşmenin ağır olduğunu belirttiklerini söyledi. Sarıkaya'nın o dönem çocuk işçi olduğnu belirten avukat Filiz, "Zorla çalıştırılamaz, sözleşme geçersizdir" dedi.Mahkeme, davayla ilgili ticaret mahkemelerinin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Şimdi tarafların, davanın kaldığı yerden devam etmesi için İstanbul Ticaret Mahkemelerine başvurmaları gerekiyor.