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Serenay Sarıkaya'nın yaşam koçu annesi

Serenay Sarıkaya yaşam koçunu buldu! Felsefe ve psik terapi eğitimi almış olan annesi Ümran Seyhan...

Serenay Sarıkaya'nın yaşam koçu annesi
Oyuncu Serenay Sarıkaya’ya (26), annesi Ümran Seyhan (47) yaşam koçu oldu. Ümran Hanım felsefe mezunu ve psiko terapi eğitimi almış.

Serenay Sarıkaya annesine bir hayli düşkün. Geçen yaz Kerem Bürsin, tatil yaptıkları yata doğum günü sürprizi olarak Ümran hanımı getirmişti. Serenay Sarıkaya bu sürpriz karşısında gözyaşlarını hakim olamamıştı.



Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya evlilikle ilgili sorulara her fırsatta 'Henüz erken' şeklinde cevap veriyor.

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