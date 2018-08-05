Serenay Sarıkaya Ekim 2012'de girdiği Instagram'da dün 7 milyon takipçiye ulaştı. Oyuncu böylece rakipleri Elçin Sangu, Demet Özdemir, Aslı Enver'i geçti.

Bu rakamı kutlamak isteyen Serenay Sarıkaya, dans ederken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.

İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği videoyu hesabına yükleyen Serenay Sarıkaya, bu kutlama videosunun altına ''Bakın ne buldum! 7 milyonu bu harika video ile kutluyorum… Sizleri çok özledim'' notuyla paylaştı.

İŞTE SERENAY SARIKAYA'NIN DANSI:



