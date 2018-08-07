Serenay Sarıkaya’dan 7 milyon dansı

Serenay Sarıkaya, Ekim 2012'de katıldığı Instagram'da dün 7 milyon takipçiye ulaştı. Bu rakamı kutlamak isteyen Serenay Sarıkaya, dans ederken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.

'BAKIN NE BULDUM!'

İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği videoyu hesabına yükleyen Serenay Sarıkaya, bu kutlama videosunun altına “Bakın ne buldum! 7 milyonu bu harika video ile kutluyorum… Sizleri çok özledim” notuyla paylaştı.

İŞTE SERENAY SARIKAYA'NIN DANSI





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