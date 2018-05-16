Sergej Milinkovic-Savic hakkında flaş transfer iddiası!

Fransız basını, Paris Saint Germain'in Lazio forması giyen Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic ile anlaştığını öne sürdü.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'équipe'in paylaştığı habere göre Thiago Motta'nın emekliye ayrılmasının ardından ofansif orta saha arayışlarına geçen PSG yönetimi 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Bu sezon Lazio'yla 47 maça çıkan Milinkovic-Savic, 14 kez fileleri sarsarken 9 da asist yaptı. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Sırp oyuncu için 80 ila 100 milyon euro arasında bir değer biçiliyor.