Sergen Yalçın Kasımpaşa'ya gidiyor

SERGEN YALÇIN VE ABDULLAH ERCAN

ABDULLAH ERCAN'IN DA İLK SÜPER LİG TAKIMI ANTEP

Erdinç Şahin

İstanbul ekibinin Galatasaray'ın eski teknik direktörü'la görüştüğü ileri sürülse de Tudor'la ilgilerini yalanlayanyönetiminin gündeminde iki teknik adamın bulunduğu ortaya çıktı.Kasımpaşa'da,'in yerineveisimleri gündeme geldi.45 yaşındakiteknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayanbaşlamıştı. Kırmızı-Siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Sergen Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 27 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.diğer teknik direktör adayı 46 yaşındaki, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük kariyerine milli takım çatısı altında başladıErcan 2007-2009 yıllarında Türkiye 17 yaş altı milli futbol takımı antrenörlüğü görevini yürüttü. Genç teknik adam 2011-12 sezonununda Gaziantepspor'un başına geçti. Kırmızı siyahlı takımda 18 maçta görev yapan Ercan bu maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Ercan son olarak ise U21 Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. (Skorer)