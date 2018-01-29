Sergen Yalçın Kasımpaşa'yla anlaştı

SERGEN YALÇIN VE ABDULLAH ERCAN

Erdinç Şahin

İstanbul ekibinin Galatasaray'ın eski teknik direktörü'la görüştüğü ileri sürülse de Tudor'la ilgilerini yalanlayanyönetimi Sergen Yalçın'la anlaştıKasımpaşa'da,'in yerineveisimleri gündeme gelmişti.45 yaşındakiteknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayanbaşlamıştı. Kırmızı-Siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Sergen Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 27 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.