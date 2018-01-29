Sergen Yalçın Kasımpaşa'yla anlaştı

İstanbul ekibinin Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor
'la görüştüğü ileri sürülse de Tudor'la ilgilerini yalanlayan Kasımpaşa
yönetimi Sergen Yalçın'la anlaştı
SERGEN YALÇIN VE ABDULLAH ERCAN
Kasımpaşa'da, Kemal Özdeş
'in yerine Abdullah Ercan
ve Sergen Yalçın
isimleri gündeme gelmişti.
45 yaşındaki Sergen Yalçın
teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da
başlamıştı. Kırmızı-Siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Sergen Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.
Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor
'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 27 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.
Erdinç Şahin