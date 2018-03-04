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Sergen Yalçın Konyaspor ile anlaştı

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı

04 Mart 2018, Pazar 23:20
Sergen Yalçın Konyaspor ile anlaştı
Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile anlaştı.

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Yalçın ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve Yalçın'ın salı günü takımın başına geçeceğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.

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