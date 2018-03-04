Sergen Yalçın Konyaspor ile anlaştı

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Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı

Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maç özeti

Mehmet Nuri Turan

Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile anlaştı.Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Yalçın ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve Yalçın'ın salı günü takımın başına geçeceğini açıkladı.Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.