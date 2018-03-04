Sergen Yalçın Konyaspor ile anlaştı

Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile anlaştı.
Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Yalçın ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve Yalçın'ın salı günü takımın başına geçeceğini açıkladı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.
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