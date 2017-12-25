Sergio Agüero için bomba iddia!

Manchester City
tarihinin en skorer ismi konumunda bulunan Sergio Agüero
'nun bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.
Yıldız golcünün takımın menajeri Pep Guardiola
'yla sorunlar yaşadığı iddia edilirken devre arasında başka bir kulübe transfer olabileceği belirtilmişti.
İspanya
'da yayım yapan ve Real Madrid
'e yakınlığıyla bilinen Marca
gazetesi ise bugün Sergio Agüero
ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
REAL MADRİD'İN GÜNDEMİNDE
Haberde hafta sonu El Clasico
'da Barcelona
'ya 3-0
yenilerek büyük bir hüsran yaşayan Real'in Arjantinli futbolcuyu gündemine aldığı yazıldı.
Real Madrid taraftarları, Barça karşısında alınan yenilginin ardından özellikle Karim Benzema
ve Cristiano Ronaldo
'yu hedef tahtasına oturtmuştu.
Fanatik
Erdinç Şahin