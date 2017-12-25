Sergio Agüero için bomba iddia!

REAL MADRİD'İN GÜNDEMİNDE

Erdinç Şahin

tarihinin en skorer ismi konumunda bulunan'nun bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.Yıldız golcünün takımın menajeri'yla sorunlar yaşadığı iddia edilirken devre arasında başka bir kulübe transfer olabileceği belirtilmişti.'da yayım yapan ve'e yakınlığıyla bilinengazetesi ise bugünile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.Haberde hafta sonu'da'yayenilerek büyük bir hüsran yaşayan Real'in Arjantinli futbolcuyu gündemine aldığı yazıldı.Real Madrid taraftarları, Barça karşısında alınan yenilginin ardından özellikleve'yu hedef tahtasına oturtmuştu.