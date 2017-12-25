Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Sergio Agüero için bomba iddia!

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'yla sorunlar yaşadığı iddia edilen Sergio Agüero için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinliye golcü, Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin radarına girdi.

Sergio Agüero için bomba iddia!
Manchester City tarihinin en skorer ismi konumunda bulunan Sergio Agüero'nun bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

Yıldız golcünün takımın menajeri Pep Guardiola'yla sorunlar yaşadığı iddia edilirken devre arasında başka bir kulübe transfer olabileceği belirtilmişti.

İspanya'da yayım yapan ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi ise bugün Sergio Agüero ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
 

REAL MADRİD'İN GÜNDEMİNDE


Haberde hafta sonu El Clasico'da Barcelona'ya 3-0 yenilerek büyük bir hüsran yaşayan Real'in Arjantinli futbolcuyu gündemine aldığı yazıldı.


Real Madrid taraftarları, Barça karşısında alınan yenilginin ardından özellikle Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'yu hedef tahtasına oturtmuştu.

Fanatik
Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...

Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!

Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!
Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti
Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması