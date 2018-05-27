Sergio Ramos: Suçluluk duymuyorum

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool’un yıldızı Mohammed Salah’ı sakatlayan ve tepkileri üzerine çeken Real Madrid Kaptanı Sergio Ramos sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Futbol bazen en tatlı yüzünü, bazen en acı tarafını gösterir" diyen Ramos, “Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah, umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor Salah. Geçmiş olsun. Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum" şeklinde konuştu.