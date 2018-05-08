Serhat Akın: Beni bir dövdüler, her yerim mosmor!

Nazlı Erdol

Bir dönem'nin en başarılı isimlerinden biri olan eski milli futbolcu, 17 Nisan'dan itibaren'de yayınlar yapmaya başladı. Geçen sene’da da yer alanlakaplı Akın, canlı yayınlarındagibi popüler oyunları oynayarak, çekilişle hediyeler dağıtıyor.Akın, bu kez takipçilerine bir anısını anlattı. Dört yıl boyunca o dönem Fenerbahçe kalecisi olanile aynı odada kaldığını söyleyen Serhat, hikayesine şöyle devam etti:"Rüştü abi ile aynı odada kalıyoruz. Ogün abi (Temizkanoğlu) kaptan. Ertesi gün gece maçı var, onlar geç yatıyorlar, ben futbolcu olarak erken yatmak istedim. Bunlar odada bir tavla oynuyor, pulu bir vuruyorlar ben havaya zıplıyorum. Bir oldu, iki oldu... Benim yaş 21... Bunlara bir ayar çekeyim dedim. Işığı bir kapattım! Hadi herkes odasına gitsin dedim. Beni bir dövdüler bunlar! Maça bir çıktım, sağ bacak, her yer mosmor..."