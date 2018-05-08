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Serhat Akın: Beni bir dövdüler, her yerim mosmor!

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Serhat Akın, yayın yapmaya başladığı Twitch TV'de komik bir anısını anlattı

Serhat Akın: Beni bir dövdüler, her yerim mosmor!
Bir dönem Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan eski milli futbolcu Serhat Akın, 17 Nisan'dan itibaren Twitch TV'de yayınlar yapmaya başladı. Geçen sene Survivor’da da yer alan Kadıköy’ün Boğası lakaplı Akın, canlı yayınlarında League of Legends, PUBG, Fortnite, FIFA 18 gibi popüler oyunları oynayarak, çekilişle hediyeler dağıtıyor. 

Akın, bu kez takipçilerine bir anısını anlattı. Dört yıl boyunca o dönem Fenerbahçe kalecisi olan Rüştü Reçber ile aynı odada kaldığını söyleyen Serhat, hikayesine şöyle devam etti:

"Rüştü abi ile aynı odada kalıyoruz. Ogün abi (Temizkanoğlu) kaptan. Ertesi gün gece maçı var, onlar geç yatıyorlar, ben futbolcu olarak erken yatmak istedim. Bunlar odada bir tavla oynuyor, pulu bir vuruyorlar ben havaya zıplıyorum. Bir oldu, iki oldu... Benim yaş 21... Bunlara bir ayar çekeyim dedim. Işığı bir kapattım! Hadi herkes odasına gitsin dedim. Beni bir dövdüler bunlar! Maça bir çıktım, sağ bacak, her yer mosmor..."


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