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Serhat Akın'dan 'Kadıköy Boğası' davası

Futbolu bıraktıktan sonra, katıldığı Survivor yarışması ile adından söz ettiren Serhat Akın (37), dünyaca ünlü spor giyim markası Hummel’ın Türkiye temsilcisi Akbulut Tekstil’e karşı tazminat davası açtı

Serhat Akın'dan 'Kadıköy Boğası' davası
Serhat Akın (37) bir süre önce, kendi adını ve tasarladığı boğa figürü basılı tekstil ürünlerinin satıldığını tespit etti.

Yaptığı araştırmada, anılan satışların,Kadıköy Boğası için tazminat davası Danimarka merkezli Hummel International’ın Türkiye temsilcisi Akbulut Tekstil AŞ tarafından yapıldığı belirlendi. “Serhat Akın SS TEE”, “Serhat Akın Shorts” ve Serhat Akın Zip Hoodie” adı verilen short, t-shirt ve sweatshirt satışlarının şirkete bağlı mağazaların yanı sıra bir çok e-ticaret sitesi üzerinden de satıldığı belirlendi.

ÖNCE İHTARNAME


Akın, yapılan tespitler sonrası Akbulut Tekstil’e ihtarname çekti. İhtarnamede Akın, haklarının iadesini isterken haksız kullanıma da son verilmesini istedi. Şirket adına cevap olarak gönderilen ihtarnamede olumlu bir sonuç çıkmayınca Akın dava yoluna gitti.



BİLİNEN BİR İSİM


Bakırköy 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde geçen hafta cuma günü açılan davada, Akın’ın bilinen bir isim olduğu kaydedildi. Akın’ın uzun yıllar bir çok büyük futbol kulübünde oynadıktan sonra, katıldığı Survivor sonrası bilinirliğinin daha da arttığı kaydedildi. Avukat Çağrı Çetin’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde Akın’ın yarışma esnasında, kendi tasarladığı boğa logosu olan t-shirti giydiği kaydedildi.


Dava dilekçesinde, taraftarın, Akın'a 'Kadıköy Boğası' lakabı taktığı belirtildi.


“KADIKÖY BOĞASI” LAKABI TAKILDI


Davalı şirketin, Akın ile herhangi bir sözleşme imzalamadan adını ve kendi tasarladığı boğa figürünü kullandığı belirtilen dava dilekçesinde “Tek taraflı gerçekleşen bu satıştan müvekkilin rızası yok. İsmi haksız olarak kullanıldı” denildi. Dilekçede taraftarın Akın’a “Kadıköy Boğası” lakabı taktığı Akın’ın “Boğa” figürü ile özdeşleştiği kaydedildi.


DÜŞÜK BİR TEKLİF YAPILDI



Akın’ın ismi kullanılarak satışların artmasının sağlandığı öne sürülen dilekçede, davalı şirketin dürüstlük kuralına aykırı olarak kötü niyetli davrandığı iddia edildi. Akın ile şirket arasında şifahi olarak yapılan görüşmede düşük bir bedel teklif edildiği belirtilen dilekçede, şirketin Akın’ın ismini kullanarak sebepsiz zenginleştiği savunuldu. Dilekçede, mahkemenin, bilirkişi incelemesi yaptırarak, Akın ismi kullanılarak satışı yapılan ürünlere ilişkin bir hesaplama yapılması talep edildi.


ŞİMDİLİK 21 BİN TL TAZMİNAT



Bin lirası maddi, 20 bin lirası manevi olmak üzere toplam 21 bin TL tazminat talep edilen dilekçede, Akın’a ödenmesi gereken tazminatın yapılacak bilirkişi incelemesi sonrası ortaya çıkacağı kaydedildi. Konu ile ilgili Akbulut Tekstil yetkililerine ise ulaşılamadı.

(Dinçer Gökçe / Hürriyet)
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