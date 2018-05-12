Serhat Akın Hadise'den özür diledi Serhat Akın, Twitch platformunda canlı yayında Hadise ile ilgili sözleri çok konuşulmuştu. Akın'ın bu sözlerine Hadise çok kızmış ve sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulunmuştu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hadise'den özür diledi