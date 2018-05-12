Serhat Akın Hadise'den özür diledi
Serhat Akın, Twitch platformunda canlı yayında Hadise ile ilgili sözleri çok konuşulmuştu. Akın'ın bu sözlerine Hadise çok kızmış ve sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulunmuştu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hadise'den özür diledi
İşte Serhat Akın'ın hadiseden özür dilediği o paylaşım:
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Serhat Akın, Twitch platformunda yaptığı canlı yayında şunları söylemişti: "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..."
Şarkıcı Hadise eski futbolcu Serhat Akın'ın 'Hadise eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı' sözlerine fena kızdı. Hadise sosyal medya hesabından konuyla ilgili 'Uzaktan adamsın adamlıktan uzaksın' notunu paylaşmıştı.