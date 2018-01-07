Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı

AİLEYİ ŞERİATA DAVET ETTİ

TACİZCİ ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

'ŞERİATA GİDELİM, CEZAMA RAZIYIM'

Mine Bozkurt

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası A.B. (34) hakkında, 16 yaşındaki öğrencisi A.D.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.A.B., kendisini şikayet eden öğrencinin ailesini, gönderdiği mesajla, şeriata davet etmişti.Olayın, medyanın gündemine gelmesi sonucu harekete geçen Kulp Kaymakamlığı, A.B.’yi, hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve bu süreçte görevinin başında kalmasının sakıncalı olduğu gerekçesiyle açığa aldı.A.B.’nin, tacizde bulunduğu öğrencinin ailesine gönderdiği mesajda, özetle, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah’ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriata taşımak yerine, Allah’ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" dediği ortaya çıkmıştı.