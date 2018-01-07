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Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla, hakkında 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tacizde bulunduğu öğrencinin ailesini, gönderdiği mesajla şeriata davet eden coğrafya öğretmeni açığa alındı
 

Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası A.B. (34) hakkında, 16 yaşındaki öğrencisi A.D.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AİLEYİ ŞERİATA DAVET ETTİ


A.B., kendisini şikayet eden öğrencinin ailesini, gönderdiği mesajla, şeriata davet etmişti.

TACİZCİ ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI


Olayın, medyanın gündemine gelmesi sonucu harekete geçen Kulp Kaymakamlığı, A.B.’yi, hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve bu süreçte görevinin başında kalmasının sakıncalı olduğu gerekçesiyle açığa aldı.
 

'ŞERİATA GİDELİM, CEZAMA RAZIYIM'


A.B.’nin, tacizde bulunduğu öğrencinin ailesine gönderdiği mesajda, özetle, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah’ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriata taşımak yerine, Allah’ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" dediği ortaya çıkmıştı.
 


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