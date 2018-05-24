Şerife Boz aday olamadı hayata küstü
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 16 Temmuz akşamı Taksim’de eşine ait hafriyat kamyonunun direksiyonunda görüntülenen Şerife Boz 15 Temmuz direnişinin simgesi haline dönüşmüştü
Belediye, müzeye koymak için kamyonu satın almıştı. AK Parti’ye yaptığı milletvekili adaylığı sonrası 15 Temmuz şehit yakınları, Şerife Boz’u ‘sahtekarlıkla’ suçlamıştı. Aday gösterilmeyen Şerife Boz’un moralinin çok bozuk olduğu, evinden çıkmadığı, kimseyle görüşmediği ve telefonlara da çıkmadığı öğrenildi.