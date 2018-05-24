Şerife Boz aday olamadı hayata küstü

Belediye, müzeye koymak için kamyonu satın almıştı. AK Parti’ye yaptığı milletvekili adaylığı sonrası 15 Temmuz şehit yakınları, Şerife Boz’u ‘sahtekarlıkla’ suçlamıştı. Aday gösterilmeyen Şerife Boz’un moralinin çok bozuk olduğu, evinden çıkmadığı, kimseyle görüşmediği ve telefonlara da çıkmadığı öğrenildi.