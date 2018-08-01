Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya Serik'teki Kadriye Beachpark’taki halk plajında sabah saatlerinde 4 arkadaşı ile denize giren Daniel Emircan Sarı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının denizden çıkardığı Daniel Emircan Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTELDE STAJYERMİŞ

Cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderilen Daniel Emircan Sarı’nın bir otelde stajyer olduğu öğrenildi.



