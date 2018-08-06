Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Vize ilçesindeki Panayır iskelesi plajında, Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizin dalgalı oluşu nedeniyle uyarılarda bulundu. Buna rağmen denize girdiği iddia edilen Zafer Yamak bir süre sonra gözden kayboldu. Yamak'ın İstanbul'dan birlikte geldiği arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulunan Zafer Yamak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yamak'ın cansız bedeni, Vize Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı ilk incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yamak'ın ölüm haberini duyan yakınları sinir krizi geçidi. Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve 2 çocuk babası Zafer Yamak'ın cenazesinin memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



