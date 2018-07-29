Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Olay, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Sevişler Mahallesi'nde bulunan barajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed Karno (26) balık tutmak için geldiği barajda sıcaktan bunalınca serinlemek için suya girdi. Karno'nun suya girdikten sonra birden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleriyle birlikte baraja sevk edilen AFAD, UMKE ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıçlar Karno için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonrasında Karno'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Karno'nun cesedi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.