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Serkan Kaya ve İntizar'dan Sevgililer Günü’ne özel düet

Arabesk Müziğin iki güçlü ismi İntizar ile Serkan Kaya, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne büyük bir sürprizle giriyor

31 Ocak 2018, Çarşamba 14:07
Serkan Kaya ve İntizar'dan Sevgililer Günü’ne özel düet
14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir proje hazırlayan İntizar ile Serkan Kaya, 'Asla Bitmiyor’ şarkısı ile müzikseverlere romantik bir şarkı hediye ediyor.

Poll Production etiketiyle 1 Şubat’ta dijital platformlarda yer alacak, sözü ve bestesi İntizar’a, aranjesi Selim Çaldıran’a ait olan ‘Asla Bitmiyor’ şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Seyrantepe Midas Stüdyolarında klip çekildi.


'ŞARKI 'SEVGİM BİTMİYOR' DİYEN HERKESE HEDİYE OLSUN 


'Sonsuz bir aşk benden sana, asla bitmiyor’ diyerek birbirlerine seslenen İntizar ve Serkan Kaya’nın, klipteki atışmaları dikkati çekiyor. İntizar, "Şarkıyı bitirdikten sonra, karşılıklı diyaloglar kısmında kulağım hep Serkan’ı duymak istedi. Serkan da o kadar duygulu şekilde yorumladı ki, şarkıya bambaşka bir anlam kattı. Şarkı ‘sevgim, aşkım ‘Asla Bitmiyor’ diyen herkese hediye olsun" şeklinde konuştu.  

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