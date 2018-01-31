Serkan Kaya ve İntizar'dan Sevgililer Günü’ne özel düet



'ŞARKI 'SEVGİM BİTMİYOR' DİYEN HERKESE HEDİYE OLSUN

Serkan Kaya 160 bin ödedi, Nur Yerlitaş'ı sildirdi

Serkan Kaya, Nur Yerlitaş'ı klipten attı!

Elif Bayram

14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir proje hazırlayan İntizar ile Serkan Kaya,şarkısı ile müzikseverlere romantik bir şarkı hediye ediyor.Poll Production etiketiyle 1 Şubat’ta dijital platformlarda yer alacak, sözü ve bestesi İntizar’a, aranjesi Selim Çaldıran’a ait olanşarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Seyrantepe Midas Stüdyolarında klip çekildi.'Sonsuz bir aşk benden sana, asla bitmiyor’ diyerek birbirlerine seslenen, klipteki atışmaları dikkati çekiyor. İntizar, "Şarkıyı bitirdikten sonra, karşılıklı diyaloglar kısmında kulağım hep Serkan’ı duymak istedi. Serkan da o kadar duygulu şekilde yorumladı ki, şarkıya bambaşka bir anlam kattı. Şarkı ‘sevgim, aşkım ‘Asla Bitmiyor’ diyen herkese hediye olsun" şeklinde konuştu.