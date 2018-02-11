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Serkan Kırıntılı en fazla kurtarış yapan kaleci oldu

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Serkan Kırıntılı bir penaltı kurtarışının yanında toplam 13 kurtarış yaparak kırmızı kart gören takımına zorlu deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu

11 Şubat 2018, Pazar 22:55
Serkan Kırıntılı en fazla kurtarış yapan kaleci oldu
Süper Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor deplasmanında 9 kurtarış yapan Göztepe kalecisi Beto’nun ardından Serkan Kırıntılı da üstün bir performans göstererek meslektaşına nazire yaptı.

GALİBİYETİN MİMARI OLDU


Atiker Konyaspor’un 32 yaşındaki  kalecisi  Aytemiz Alanyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle giden maçta 45’inci dakikada Emre Akbaba tarafından kullanılan penaltı vuruşunu kurtararak takımın soyunma odasına üstün götürdü.

2’nci yarının 64’üncü dakikasında Moke’nin  oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kalan Konyaspor’un kalecisi Serkan 13 kurtarış yaparak kazanılan 3 puanın mimarı oldu.

21 MAÇIN TAMAMINDA İLK 11'DE


Serkan, Spor Toto Süper Lig’de 21 maçın tamamında ilk 11’de yer aldı ve 1890 dakika sahada aldı.Kalesinde 29 gol görmesine rağmen toplamda 21 maçta 87 kurtarış yaparak en çok kurtarış yapan kaleci durumunda. Ayrıca Serkan, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

KONYA,(DHA)

Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor maçı özetiAytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor maçı özeti


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