Serkan Mazınlı: Kalfalık dönemim daha iyiydi
Aydın Oto Sanayi’deki ünlü bir markanın araçlarının bakım ve tamirini yapan Serkan Mazınlı (37), çıraklığa 10 yaşında başlayarak, bu sektöre adım atmış. 10 yıldır da kendi işinin patronu
Yılbaşından beri piyasada bir durgunluk olduğunu ve de daha önce yaptığı araçların parasını alamadığını söylüyor. Serkan Usta; “Kira ve Bağ Kur’umuzu dengi dengine ancak ödeyebiliyorum, primlerimiz çok yüksek” diyor. Serkan Mazınlı: “Sektörün en büyük sıkıntısı, eleman bulamamak. Ancak tek başıma çalıştığım için, çok şükür çarkı çevirebiliyorum. Kalfalık ve çıraklık dönemim daha iyiydi, gece-gündüz çalışıyorduk. Çünkü o zamanlar maaşımızdan ayrı, araçlarını yaptıranların verdikleri bahşişler, bize ilaç gibi geliyordu. Şimdi insanlarda bir nakit para sıkıntısı var, olan da piyasaya çıkarmıyor” dedi.