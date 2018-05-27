Serkan Mazınlı: Kalfalık dönemim daha iyiydi

Yılbaşından beri piyasada bir durgunluk olduğunu ve de daha önce yaptığı araçların parasını alamadığını söylüyor. Serkan Usta; “Kira ve Bağ Kur’umuzu dengi dengine ancak ödeyebiliyorum, primlerimiz çok yüksek” diyor. Serkan Mazınlı: “Sektörün en büyük sıkıntısı, eleman bulamamak. Ancak tek başıma çalıştığım için, çok şükür çarkı çevirebiliyorum. Kalfalık ve çıraklık dönemim daha iyiydi, gece-gündüz çalışıyorduk. Çünkü o zamanlar maaşımızdan ayrı, araçlarını yaptıranların verdikleri bahşişler, bize ilaç gibi geliyordu. Şimdi insanlarda bir nakit para sıkıntısı var, olan da piyasaya çıkarmıyor” dedi.