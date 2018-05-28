Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen Sead Halilagiç ile futbol yorumcusu Serkan Reçber yeni sezonda kulüpte birlikte görev alacak.

Siyah-beyazlı yönetim, Reçber’i futbolcu arama-taramanın, Halilagiç’i ise altyapının başına getirtecek. Serkan Reçber’in aynı zamanda transfer ve birçok konuda Başkan Fikret Orman’ın danışmanlığını da yapacağı öğrenildi. Reçber ve Halilagiç’in siyah-beyazlı kulübün altyapısını daha iyi duruma getirtmek için yoğun mesai harcayacakları da belirtildi.

YUSUF ŞİMŞEK GELİYOR

Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki sezon Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapacak ismi belirledi. Siyah-beyazlı futbol komitesi, Beşiktaş’ın eski yıldızlarından olan Yusuf Şimşek’le bir araya gelerek anlaşma sağladı.

Şimşek teklifi kabul ederken, son karar Şenol Güneş’e bırakıldı. Güneş’in onaylaması halinde 42 yaşındaki genç çalıştırıcı, siyah-beyazlı takıma antrenör olarak geri dönecek. Yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik adamlığa başlayan Şimşek son 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor ve Denizlispor’da görev yaptı. (Skorer)