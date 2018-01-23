Sermiyan Midyat 'köpek çişi' davasında para cezasına çarptırıldı



SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Can Hakman

Oyuncu ve yönetmen’ın,’de birlikte yaşadığı köpeğine tepki gösteren komşularına hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, karara bağlandı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıkile şikayetçiler Sinan Berksöz ve Osman Berksöz katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Berksöz ailesinin avukatı duruşmada söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini, sanık’ın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.Midyat’ın avukatı Dilara Sezgin ise olaydaki asıl mağdurun müvekkili olduğunu belirterek, “Müvekkilim mağdurdur. Olayın yaşandığı evden ayrılmak zorunda kalmıştır. Hakaret iddialarına ilişkin hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Beraat talep ediyoruz” dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, mevcut delil durumu ve atılı suçun yasal unsurlarını dikkate alarak, Midyat’ı Bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak, 5 yıl süreyle erteledi.İHA'nın haberine göre kararın ardından görüşü sorulan Midyat’ın avukatı Dilara Sezgin, “Davanın açılma sebebi müvekkilimin hayvanseverliğinden kaynaklanıyor. Sermiyan Bey’in oturduğu apartmanın sahibi, binada köpek istemiyordu. 'Köpeğiniz çiş yapıyor' diyerek Sermiyan Bey’in köpeğini atmasını istedi. Hayvansever bir şahıs, neden köpeğini atsın? Müvekkil ilk duruşmaya geldi, ‘Benim köpeğim asansöre binebilir, evimde kalabilir’ dedi. Pislemediğine dair Sermiyan Bey’in yardımcısı da tanık olarak ifade verip, böyle bir şeyin olmadığını ve öyle bir yerde zaten çalışmayacağını söyledi” dedi.Midyat’ın köpeği ile birlikte asansördeyken, komşularının da asansöre bindiğini ve müvekkiline köpekle asansöre bindikleri için tepki gösterdiği belirten avukat Sezgin, “Sermiyan Bey, ‘Asansöre köpek de biner eşek de biner. Her türlü hayvan biner’ diyerek mizahi bir ifadede bulunmuş. Komşuları bunu hakaret olarak algılayıp dava açtılar. Mahkeme ilk yargılamada beraat verdi. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne gitti. Beraat kararına ilişkin yeterinde gerekçe olmadığından dosya geri döndü. Bugün görülen duruşmada müvekkil para cezasına çarptırıldı ama HAGB(Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) uygulandı” ifadelerini kullandı.1974 yılında dünyaya gelenAnkara Çankaya doğumludur. Tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu'ın anne ve babası kürt kökenlidir. Doğduğu yer'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular)ve'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı.'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra,vegibi ustalarla çalıştı.2 ayrı oyunda'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğuadlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıcanin seslendirdiğive'in seslendirdiğişarkılarının sözleri'a aittir.