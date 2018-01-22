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Sertab Erener, müzikal performansıyla büyüledi

Sertab Erener, müzikal performansıyla seyircinin beğenisini kazandı. Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği  sanatçı, müzikal boyunca 10 farklı kostüm giydi. Sertab Erener dansları ve güçlü sesiyle hayranlarını büyüledi

22 Ocak 2018, Pazartesi 10:53
Sertab Erener, müzikal performansıyla büyüledi
Bu yıl sanat hayatının 25. yılını geride bırakan Sertab Erener, Sertab'ın Müzikali'nin ilk gecesinde önceki gece Uniq'i dolduran hayranlarını büyüledi.

Kariyerinin 25 senesini 2 saat boyunca, 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde özetleyen Sertab Erener, döneme özel kostümler, aksesuarlar ve Beyhan Murphy koreografisiyle eşsiz bir şova imza attı.


SERTAB ERENER EUROVISION ŞARKISINI ORJİNAL KOSTÜMÜYLE SESLENDİRDİ


Seçtiği şarkılarının hikâyelerini sesi ve dansları ile birleştiren sanatçı, kronolojik olarak sıralanan ilk bölüme Yalnızlık Senfonisi ile başladı. Sertab Erener; Sakin ol, Yanarım, Aşk, Mecbursun, Vur Yüreğim ile devam eden ilk bölümü 2003 Eurovision birincisi şarkısı Everyway That I Can ile tamamlandı. Sertab Erener yıllar sonra şarkıyı Candaş Baş’ın yarışma gecesi yaptığı koreografi ve orijinal kostüm ile yeniden seslendirdi ve alkış yağmuruna tutuldu.



Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği sanatçı, müzikal boyunca Belma Özdemir'in tasarladığı 10 farklı kostüm giydi. Aşk Beni ile ikinci yarıya başlayan Sertab Erener, Kera ile tamamladığı gösteri boyunca 37 şarkısını seslendirdi. Sertab'ın Müzikali yine Uniq’de 21 ve 23 şubat akşamı gerçekleşecek.



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