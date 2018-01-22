Sertab Erener, müzikal performansıyla büyüledi



SERTAB ERENER EUROVISION ŞARKISINI ORJİNAL KOSTÜMÜYLE SESLENDİRDİ

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Elif Bayram

Bu yıl sanat hayatının 25. yılını geride bırakan Sertab Erener,'nin ilk gecesinde önceki gece Uniq'i dolduran hayranlarını büyüledi.Kariyerinin 25 senesini 2 saat boyunca, 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde özetleyen Sertab Erener, döneme özel kostümler, aksesuarlar vekoreografisiyle eşsiz bir şova imza attı.Seçtiği şarkılarının hikâyelerini sesi ve dansları ile birleştiren sanatçı, kronolojik olarak sıralanan ilk bölümeile başladı. Sertab Erener;ile devam eden ilk bölümü 2003 Eurovision birincisi şarkısıile tamamlandı. Sertab Erener yıllar sonra şarkıyı Candaş Baş’ın yarışma gecesi yaptığı koreografi ve orijinal kostüm ile yeniden seslendirdi ve alkış yağmuruna tutuldu.Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği sanatçı, müzikal boyuncatasarladığı 10 farklı kostüm giydi.ile ikinci yarıya başlayan Sertab Erener,ile tamamladığı gösteri boyunca 37 şarkısını seslendirdi. Sertab'ın Müzikali yine Uniq’de 21 ve 23 şubat akşamı gerçekleşecek.