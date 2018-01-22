Sertab Erener, müzikal performansıyla büyüledi

Bu yıl sanat hayatının 25. yılını geride bırakan Sertab Erener, Sertab'ın Müzikali
'nin ilk gecesinde önceki gece Uniq'i dolduran hayranlarını büyüledi.
Kariyerinin 25 senesini 2 saat boyunca, 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde özetleyen Sertab Erener, döneme özel kostümler, aksesuarlar ve Beyhan Murphy
koreografisiyle eşsiz bir şova imza attı.
SERTAB ERENER EUROVISION ŞARKISINI ORJİNAL KOSTÜMÜYLE SESLENDİRDİ
Seçtiği şarkılarının hikâyelerini sesi ve dansları ile birleştiren sanatçı, kronolojik olarak sıralanan ilk bölüme Yalnızlık Senfonisi
ile başladı. Sertab Erener; Sakin ol, Yanarım, Aşk, Mecbursun, Vur Yüreğim
ile devam eden ilk bölümü 2003 Eurovision birincisi şarkısı Everyway That I Can
ile tamamlandı. Sertab Erener yıllar sonra şarkıyı Candaş Baş’ın yarışma gecesi yaptığı koreografi ve orijinal kostüm ile yeniden seslendirdi ve alkış yağmuruna tutuldu.
Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği sanatçı, müzikal boyunca Belma Özdemir'in
tasarladığı 10 farklı kostüm giydi. Aşk Beni
ile ikinci yarıya başlayan Sertab Erener, Kera
ile tamamladığı gösteri boyunca 37 şarkısını seslendirdi. Sertab'ın Müzikali yine Uniq’de 21 ve 23 şubat akşamı gerçekleşecek.
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