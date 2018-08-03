Sertab Erener; sözlerini Can Bonomo'nun yazdığı, müziğini Ersel Serdarlı'nın yaptığı, prodüktörlüğünü Emre Kula'nın üstlendiği, geri vokallerini Özge Fışkın ve Gaye Biçer'in yaptığı ve sayısız Grammy adaylığı bulunan Joel Hamilton'un mix'lediği yepyeni şarkısı 'Bastırın Kızlar'ın ardından yaz turnesine çıkıyor.

Müzik dünyasındaki 25. yılını geride bırakan sanatçıyı eski ve yeni tüm şarkılarını seslendireceği konserlerde Ağustos ayı boyunca şu mekanlarda canlı olarak izleyebilirsiniz.

7 Ağustos Ayvalık

9 Ağustos Altınoluk

10 Ağustos Çeşme

12 Ağustos Bodrum

21 Ağustos Datça

23 Ağustos Marmaris

24 Ağustos Kuşadası