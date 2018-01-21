Sertab'ın Müzikali, ikinci gösteriminde de büyüledi

Nazlı Erdol

Başarılarla dolu kariyerinin 25 senesini yaklaşık 2 saat boyunca, 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde özetleyen, döneme özel kostümler, aksesuarlar vekoreografisiyle eşsiz bir şova imza attı.Seçtiği şarkılarının hikayelerini sesi ve dansları ile birleştiren sanatçı, kronolojik olarak sıralanan ilk bölüme Yalnızlık Senfonisi ile başladı. 'Sakin ol', 'Yanarım', 'Aşk', 'Mecbursun', 'Vur Yüreğim' ile devam eden ilk bölümbirincisi 'ile tamamlandı. Şarkıyı Candaş Baş'ın yarışma gecesi yaptığı koreografi ve orijinal kostüm ile seslendiren Erener, büyük beğeni kazandı.Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği müzikal boyunca sanatçı,'in tasarladığı 10 farklı kostüm değiştirdi. 'Aşk Beni' ile ikinci yarıya başlayan Sertab Erener 'Kera' ile tamamladığı gösteri boyunca 37 şarkısını seslendirdi. Sertab'ın Müzikali'nin yeni gösterisi yine Uniq'de 21 ve 23 şubat akşamı gerçekleşecek.