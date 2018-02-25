'Sertab'ın Müzikali'ne yoğun ilgi! Yeni gösteriler eklendi!

Nazlı Erdol

Biletleri günler öncesinden tükenen şubat ayı gösterilerinde 2 gece boyunca'i dolduran hayranlarını bir kez daha coşturan, dakikalarca ayakta alkışlananyoğun talep üzerine 22 ve 31 Mart tarihlerinde de sahnede olacak.Başarılarla dolu kariyerinin 25 senesini yaklaşık 2 saat boyunca, 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde özetleyen ‪, döneme özel kostümler, aksesuarlar ve Beyhan Murphy koreografisiyle eşsiz bir şova imza attı.Seçtiği şarkılarının hikayelerini sesi ve dansları ile birleştiren sanatçı, kronolojik olarak sıralanan ilk bölümeile başladı. '', '', '', '', '' ile devam eden ilk bölümbirincisi '' ile tamamlandı. Şarkıyı Candaş Baş'ın yarışma gecesi yaptığı koreografi ve orijinal kostüm ile seslendiren Erener, büyük beğeni kazandı.Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği müzikal boyunca sanatçı, 10 farklı kostüm değiştirdi. '' ile ikinci yarıya başlayan'Kera' ile tamamladığı gösteri boyunca 37 şarkısını seslendirdi.