'Sertab'ın Müzikali'ne yoğun ilgi! Yeni gösteriler eklendi!

Biletleri günler öncesinden tükenen şubat ayı gösterilerinde 2 gece boyunca Uniq
'i dolduran hayranlarını bir kez daha coşturan, dakikalarca ayakta alkışlanan Sertab Erener,
yoğun talep üzerine 22 ve 31 Mart tarihlerinde de sahnede olacak.
Başarılarla dolu kariyerinin 25 senesini yaklaşık 2 saat boyunca, 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde özetleyen Sertab Erener
, döneme özel kostümler, aksesuarlar ve Beyhan Murphy koreografisiyle eşsiz bir şova imza attı.
Seçtiği şarkılarının hikayelerini sesi ve dansları ile birleştiren sanatçı, kronolojik olarak sıralanan ilk bölüme Yalnızlık Senfonisi
ile başladı. 'Sakin ol
', 'Yanarım
', 'Aşk
', 'Mecbursun
', 'Vur Yüreğim
' ile devam eden ilk bölüm Eurovision
birincisi 'Everyway That I Can
' ile tamamlandı. Şarkıyı Candaş Baş'ın yarışma gecesi yaptığı koreografi ve orijinal kostüm ile seslendiren Erener, büyük beğeni kazandı.
Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği müzikal boyunca sanatçı, 10 farklı kostüm değiştirdi. 'Aşk Beni
' ile ikinci yarıya başlayan Sertab Erener
'Kera' ile tamamladığı gösteri boyunca 37 şarkısını seslendirdi.
Nazlı Erdol