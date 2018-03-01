Serüven devam ediyor

Elif Bayram

Teknolojinin ayakkabıya daha çok entegre olduğu bu özel modellerde konfor ve tarz bir arada. Hafifliği ve nefes alabilir olmasıyla dikkatleri çeken UltraRange modeller, dikişsiz iç astarıyla çorap etkisi yaratarak ayağınızı sarıyor, 'UltraCush Lite’ köpük teknolojisiyle, topuktan parmağa kadar uzun süreli rahatlık sağlıyor. Bunun yanı sıra nefes alabilir olmasını sağlayan örgü üstü ise modele hem esneklik hem de yumuşaklık katıyor. Markanın 50 yıllık mirasının günümüze taşıdığı 5 ikonik modelinin yanında yerini sağlamlaştıran UltraRange, yeni sezonda spor ayakkabı tutkunlarına yepyeni modeller sunarak aileyi büyütüyor.UltraRange ailesine yeni dahil olan UltraRange AC, orijinal tasarımını korumakla birlikte Rapidweld tasarıma ek süet veya deri alternatifli burun kısmı farklı bir görünüm yakalıyor. Ana modelden farklı olarak ayağı çorap gibi sarması da konforu ikiye katlıyor.Yeni sezonda UltraRange ailesinin son üyesi ise kadınlal olarak tasarlanmış UltraRange Gore. Bu yeni ürünle Vans’in bilinen kalıplarını iyice kıran marka bağcıklarından kurtuluyor. Çorap gibi giyilen ürünle yepyeni bir tasarıma kavuşan UltraRange Gore, konfor ve şıklığı bir arada sunmasıyla, kadınların bu sezon favori ürünü olmaya hazırlanıyor.