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Servet Aksoy, kendisi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

İzmir'de yaşayan, 'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi filmlerin yapımcılığını yapan yapımcı Servet Aksoy, kendisi gibi yapımcı olan 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

09 Ocak 2018, Salı 10:59
Servet Aksoy, kendisi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy'dan boşandı
İHA'nın haberine göre; Beyaz perdede 'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi gişede rekorlar kıran çok sayıda sinema filmlerinde yapımcılığı üstlenen Servet Aksoy, İzmir 16 Aile Mahkemesi'ne, 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma başvurusunda bulundu. 

Yapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy'un kardeşi olan Servet Aksoy, kendisi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy'dan boşandı. 8 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye kalırken baba Aksoy'a belli günlerde görme izni verildi. 


5 BİN LİRA NAFAKA 


Öte yandan mahkeme, anne Ebru Aksoy'un isteği üzerine baba Servet Aksoy'un itiraz etmemesi sonucu çocuk için aylık 5 bin lira nafaka bağladı.
 


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