

5 BİN LİRA NAFAKA

Elif Bayram

İHA'nın haberine göre; Beyaz perdedegibi gişede rekorlar kıran çok sayıda sinema filmlerinde yapımcılığı üstlenen Servet Aksoy, İzmir 16 Aile Mahkemesi'ne, 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma başvurusunda bulundu.Yapımcı ve yönetmenkardeşi olan Servet Aksoy, kendisi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy'dan boşandı. 8 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye kalırken baba Aksoy'a belli günlerde görme izni verildi.Öte yandan mahkeme, anne Ebru Aksoy'un isteği üzerine baba Servet Aksoy'un itiraz etmemesi sonucu çocuk için aylık 5 bin lira nafaka bağladı.