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Sesi duyan koştu! Konya'da yeni obruk!

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 12 metre çapında,  20 metre derinliğinde obruk oluştu

07 Şubat 2018, Çarşamba 16:32
Sesi duyan koştu! Konya'da yeni obruk!
İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Küllükuyu mevkisinde Bekir İlhan'a ait  tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Buğday ekili tarlada oluşan 12 metre çapında, 20 metre derinliğindeki  obruğu farkeden Bekir İlhan, hayvanlarını yemlediği sırada meydana  gelen sese yöneldiğinde tarlasındaki obruğu gördüğünü söyledi.



İlhan, üç yıl önce de 500 metre yakınında obruk oluştuğunu anlatarak, "Obruklara alıştık. Tedirgin olsak da Allah'tan gelen bir şey. Obruğun olduğu bölgeye gidince korkunç manzara ile karşılaştık. Bölgede çalışanlar da vardı. Can kaybı yaşanmaması sevindirici" diye konuştu.

Karapınar Belediyesi ekiplerince obruğun bulunduğu yerde güvenlik önlemi alındı.

AA


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