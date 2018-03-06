’Sesi görenler’, İspanya’yı yenerek şampiyon oldu

'AFRİN’DEKİ ASKERLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN'

'YENİ OYUNCULARIN GELMESİ GEREKİYOR'

Mehmet Nuri Turan

Görme Engelliler, İspanya’yı 2-1 mağlup ederek İstanbul Cup’ta şampiyonluğa uzanmayı başardı. TFF’nin destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İstanbul Cup’ta grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak lider olarak gruptan çıkmış ve şampiyonluk maçı oynamaya hak kazanmıştı. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Emre ve Celal’in attığı gollerle karşılaşmadan galip ayrılmayı başararak şampiyonluğa uzanmayı başardı. İspanya’nın 2. olduğu turnuvada, İtalya’yı 3-2’yle geçen Rusya ise 3. oldu.Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sesi Görenler Milli Takımı Kaptanı İbrahim Üzüm, bu şampiyonluğu Mehmetçikler’e armağan ettiklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası Yarı Finali’nde şanssız şekilde kaybettiğimiz İspanya’yı mağlup ettik, rövanşı aldık. Bu kupa ve şampiyonluk, Afrin’de operasyonda bulunan bütün askerlerimize hediye olsun. Şimdi Dünya Şampiyonası’na hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.Milli Takım’ın ilk golünü kaydeden Emre de şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını belirtti ve kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti. Kahraman Gurbetoğlu da Dünya Şampiyonası’na hazırlanacaklarını belirterek, "İspanya’yı daha önce Madrid Cup’ta da yenmiştik, burada da yendik. Altyapımıza oyuncuların gelmesi gerekiyor. Emre çok genç bir kardeşimiz ve bugün çok iyi oynayıp gol attı. Umarım çok başarılı olur" diye konuştu. Madalya töreninin ardından Milli Takım, şampiyonluk kupasını kaldırdı.(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)