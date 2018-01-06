

DEVLETİN İLK KÜRTÇE KİTABI



SESSİZ DEVRİM KİTABI KALDIRILDI

Serap Belovacıklı

Türkiye’nin 2002-2012 yılları arasındaki “demokratikleşme adımları”nın anlatıldığı “Sessiz Devrim” kitabı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın sitesinden kaldırıldı. Gazete habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; müsteşarlık tarafından bu kitabın tanıtımı amacıyla oluşturulan www.sessizdevrim.org.tr internet adresi de kapatıldı.’ın başbakan olduğu 2013 yılında hükümet, “çözüm süreci”- nin bir parçası olarak, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na “Sessiz Devrim Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri” adıyla bir kitap hazırlatmıştı. Erdoğan’ın önsözünü yazdığı kitapta, AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen “demokratikleşme adımları” na yer verildi.Kitapta, “Güvenlik Paradigmasının Değiştirilmesi”, “Sivil Gözetim ve Denetim Alanında Atılan Adımlar”, “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Alanında Atılan Adımlar”, “Yargı Reformu” gibi bölümler yer aldı. Kitapta, 2002-2012 yıllarını kapsayan kronolojik olarak hazırlanmış demokratikleşme envanteri adlı bir bölüme de yer verildi. Kitabın Kürtçe, Arapça ve İngilizce versiyonları yayınlandı. Kürtçe çevirisi, “Şorêşa Bedeng” adıyla basıldı. Kitabın Kürtçe versiyonu “Devletin ilk Kürtçe kitabı” olarak tanıtılmıştı. 2015’te, “çözüm süreci”nin sona ermesiyle birlikte, bu süreçte sorumluluk üstlenen Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın aktiviteleri zaman içinde azaldı. Bu durum, müsteşarlığın internet sitesine de yansıdı.Sitenin yayınlar bölümünden, “Sessiz Devrim” kitabı kaldırıldı. Bu bölümde, “Bütün Boyutlarıyla Terörizmin Önlenmesi”, “İnsan Hakları ve Terörle Mücadele”, “KDGM Mevzuatı ve Terörle Mücadele Kanunu Kitabı”, “Güvenlik Terimleri Sözlüğü” yer aldı. Kürtçe baskıda, “W”, “Q”, “X” gibi Kürtçe yazımda kullanılan harflere yer verilmişti. 2013’te “www.sessizdevrim.org. tr” sitesi hazırlatılarak, yayın hayatına başlamıştı. Bu site de kapatıldı.Sitede, o dönem açıklanan Demokratikleşme Paketi’ne ilişkin haber ve açıklamalar ile kitabın 4 dilde yayınlanan versiyonları yer alıyordu.Habertürk