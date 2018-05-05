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Sette yanan Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafı ortaya çıktı

Oyuncular Sendikası, TRT için çekilen “Bir Hadis Bir Film” dizisinin setinde yanarak ağır yaralanan oyuncu Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 11:16
Sette yanan Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafı ortaya çıktı
Vücudunun büyük bölümü yanan Muhammet Sinan Şenol’un sargılar içindeki hali görenleri üzdü.

Konya’daki sete koyun getiren çobanın aynı kazada yaralanan 10 yaşındaki oğlu M.Ç’nin tedavisi de Ankara’daki bir hastanenin yanık yoğun bakım servisinde sürüyor. Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.


TRT'DEN AÇIKLAMA


Konuyla ilgili TRT şöyle bir açıklama yapmıştı:

"Bir dış yapım firması tarafından Konya’da çekimleri süren dizi setinde tüm TRT ailesini derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların tedavileri halen sürmektedir. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreci ve soruşturma aşamaları kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."


OYUNCULAR SENDİKASI'NIN İLK AÇIKLAMASI


Oyuncular Sendikası ilk açıklamasında dizi setinde meydana gelen iş kazasında M.Ç. isimli 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını duyurmuş ve şöyle demişti:





TRT'den dizi setinde çıkan yangında yaralanan çocuk için açıklama!TRT'den dizi setinde çıkan yangında yaralanan çocuk için açıklama!


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