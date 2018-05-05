Sette yanan Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafı ortaya çıktı



TRT'DEN AÇIKLAMA



OYUNCULAR SENDİKASI'NIN İLK AÇIKLAMASI

TRT'den dizi setinde çıkan yangında yaralanan çocuk için açıklama!

Elif Bayram

Vücudunun büyük bölümü yanansargılar içindeki hali görenleri üzdü.Konya’daki sete koyun getiren çobanın aynı kazada yaralanan 10 yaşındaki oğlutedavisi de Ankara’daki bir hastanenin yanık yoğun bakım servisinde sürüyor. Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.Konuyla ilgilişöyle bir açıklama yapmıştı:"Bir dış yapım firması tarafından Konya’da çekimleri süren dizi setinde tüm TRT ailesini derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların tedavileri halen sürmektedir. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreci ve soruşturma aşamaları kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."ilk açıklamasında dizi setinde meydana gelen iş kazasında. isimli 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını duyurmuş ve şöyle demişti: