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Sevakin Adası'nda yeni gelişme! Osmanlının Afrika'yı yönettiği yer onarılıyor

Sudan'ın Türkiye'ye tahsis ettiği Sevakin Adası'nda çalışmalar sürüyor. İslam tarihinin başlıca merkezlerinden olan adada şu sıralar Osmanlının Afrika'yı yönettiği yeri onarıyor

13 Ocak 2018, Cumartesi 12:50
Sevakin Adası'nda yeni gelişme! Osmanlının Afrika'yı yönettiği yer onarılıyor
Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd Mustafa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan temasında gündeme gelen Sevakin Adası ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

OSMANLININ HÜKÜMET KONAĞI RESTORE EDİLİYOR

Kendilerinin talebi üzerine adadaki tarihi binaların restorasyonunu yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığıyla (TİKA) aralarında yıllardır devam eden bir iş birliği olduğunu ifade eden Mustafa Ebu Zeyd Mustafa, "TİKA, tarihi Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını restore etti. TİKA şu anda da Osmanlının oradan Afrika Boynuzu bölgesini yönettiği hükümet binasını restore ediyor" dedi.

8 MADDELİK YÜRÜTME PROGRAMI

Ebu Zeyd Mustafa, Sevakin projesi haricinde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığıyla turizmle ilgili 8 madde içeren bir dizi yürütme programı imzalandığını aktardı.

İSLAM TARİHİNİN ÖNEMLİ MERKEZİ

Sudanlı uzmanlar, Sevakin Adası'nın İslam tarihinin başlıca merkezlerinden olduğunu belirterek bu bölgenin tarihi itibarının tazelenmesinin, sadece Sudan için değil tüm Afrika ve İslam alemi için önemli bir mesele olduğunu ifade ediyor.

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