Sevakin Adası'nda yeni gelişme! Osmanlının Afrika'yı yönettiği yer onarılıyor

OSMANLININ HÜKÜMET KONAĞI RESTORE EDİLİYOR

8 MADDELİK YÜRÜTME PROGRAMI

İSLAM TARİHİNİN ÖNEMLİ MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: First Lady'ler araya girince Sevakin adasını restore işini kabul ettiler

Sevakin Adası hamlesinin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'dan Sevakin Adası'nı istedi (Sevakin Adası nerede?)

Senim Tanay

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd Mustafa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ıntemasında gündeme gelenile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Kendilerinin talebi üzerine adadaki tarihi binaların restorasyonunu yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığıyla (TİKA) aralarında yıllardır devam eden bir iş birliği olduğunu ifade eden Mustafa Ebu Zeyd Mustafa, "TİKA, tarihi Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını restore etti. TİKA şu anda da Osmanlının oradan Afrika Boynuzu bölgesini yönettiği hükümet binasını restore ediyor" dedi.Ebu Zeyd Mustafa, Sevakin projesi haricinde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığıyla turizmle ilgili 8 madde içeren bir dizi yürütme programı imzalandığını aktardı.Sudanlı uzmanlar, Sevakin Adası'nın İslam tarihinin başlıca merkezlerinden olduğunu belirterek bu bölgenin tarihi itibarının tazelenmesinin, sadece Sudan için değil tüm Afrika ve İslam alemi için önemli bir mesele olduğunu ifade ediyor.