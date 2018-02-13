Sevgililer Günü hediyeleri (Erkek için) Ne alabilirim?

Büşra Kamış

kapıya dayandı. Yarın kutlanacak olan, fotoğraflı mesajları haberimizde buluşturduk. Erkek arkadaşıma sevgililer gününde ne alabilirim diye soruyorsanız telaşa kapılmayın. Haberimizde sizlere ilham olabilecek hediyeleri ve mesajları derledik. Sevgililer Günü hediyeleri ve mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz.Sabahları güne, kahve veya çay içmeden asla başlamayan sevdiğinize, üzerinde isminin yazılı olduğu ve son derece romantik çizgiler taşıyan Kişiye Özel Sıcak Kalp Kupa Bardak armağan edebilirsiniz! Öte yandan erkek arkadaşınıza sevgililer gününde romantik hediyeler dışında, klasik bir hediye almayı düşünüyorsanız, kemer, cüzdan gibi aksesuarlar alabilirsiniz. Aksesuar yerine, gömlek, kazak gibi giysiler de satın alabilirsiniz.Pikap alabailirsiniz. Partnerinizin keyifle müzik dinleyebileceği bir pikap almayı tercih edebilir.Puzzle alabilirsiniz: Biliyorsunuz ki puzzle ile uğraşmak gün içerisinde yaşanılan stresi, sıkıntıyı giderir ve herkesi mutlu eden hediyelerden biridir. İster sevgiliniz ile olan fotoğrafınızı puzzle'laştırıp hediye edebilirsiniz isterseniz de hoşunuza giden bir manzara fotoğrafını puzzel'a çevirip hediye edebilirsiniz.Sırt Çantası: Tatile gitme gibi bir planınız varsa o zaman en uygun hediye bir sırt çantası olabilir. Bu çantanın yanına da iki tane uçak bileti neden olmasın?Aksiyon Kamerası: Şu sıralar en popüler ürünlerden biri de aksiyon kamerası. Çeşitli aktivitelerde aksiyon kameraları kullanarak eğlenceli, keyifli görüntüler elde edebilirsiniz.Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.