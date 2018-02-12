Sevgililer Günü İçin Bu Senenin Trendi Sandıkta Ekvator Gülleri!

Sevgililer gününe iki gün kala herkesi sevgilime ne hediye alsam telaşı sardı, bizde yaptığımız araştırmada bu senenin trendi sandıkta ekvator güllerini sizler için araştırdık