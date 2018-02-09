Sevgililer Günü için perakende sektöründe 250 milyon liralık satış bekleniyor

"Özel günlerin tamamında yoğunluk yaşanıyor"

Nazlı Erdol

(BMD) Başkanı Sinan Öncel,kapsamında çiçek ve mücevher başta olmak üzere hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran cirolarında yüzde 100'e varan oranlarda artış olduğunu belirterek, "Sevgililer Günü'nün organize perakendeye bu yıl toplamda 250 milyon lira civarında bir katkı sunmasını bekliyoruz." dedi.Öncel,'ın,vekadar olmasa da hediyelik satışlarında ciddi bir artış oluşturduğunu kaydetti.Öncel, "Çiçek ve mücevher başta olmak üzere hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran cirolarında yüzde 100’e varan oranlarda artış oluyor. Özellikle çiçek ve mücevher satışları ile yeme içme sektöründe cirolar 14 Şubat'ta deyim yerindeyse zirve yapıyor." dedi.Markaların bu özel günlerde müşterilerine yardımcı olmak, karar vermelerini kolaylaştırmak için değişik seçenekler sunduğunu ifade eden Öncel, markaların, 14 Şubat'ta, günün anlamına uygun tüm ürünlerde değişik kampanyalar hazırladığını bildirdi.Öncel, "Organize perakendenin genelinde ise cirolarda yüzde 25-30 oranında bir artış gözlemliyoruz. Bu hesapla Sevgililer Günü'nün organize perakendeye bu yıl toplamda 250 milyon lira civarında bir katkı sunmasını bekliyoruz. BMD çatısı altındaki markalar açısından bakıldığında, üyelerimizin cirosuna katkısının 160-170 milyon TL olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka deyişle, 14 Şubat için 'perakendecilerin aşık olduğu gün' diyebiliriz." şeklinde konuştu.n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısıda özel günlerle ilgili ana stratejilerini, "tüketici ve sektörü iyi okuyup anlayarak fark yaratacak, belirledikleri karaktere uygun, renkli, akıllı ve dinamik bir iletişimi sürdürmek, tüketicilerle duygusal ve sıkı bir bağ kurarak akıllarındaki ilk ve sıklıkla alışveriş yaptıkları e-ticaret platformu olmak" üzerine kurguladıklarını söyledi.Bu nedenle de her yıl çeşitli kampanyalar, indirimlerle kullanıcının hediye alışverişindeki adres olmayı hedeflediklerini belirten Koçak, bu yıl da kadın ve erkekler için kategorilere ayırarak sınıflandırdıkları Sevgililer Günü hediye rehberi sayfasının kullanıcılara yol gösterici nitelikte olduğunu bildirdi.Koçak, insanlarınve yılbaşı gibi özel günlerin 1-2 hafta öncesinden alışveriş yapmaya başladığını, özel günlerin tamamında çok farklı kategorilerde yoğunluk yaşandığını kaydetti.