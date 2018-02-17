Sevgililer Günü katliamı!17 kişiyi öldürüp hamburger yedi

ÖNCE KATLİAM SONRA HAMBURGER

AVUKATLAR TEPKİ GÖRDÜ

Erdinç Şahin

Florida'da çarşamba yerel saatle 14.19'da Broward kentindekigelerek katliam yapan Cruz, saldırı sonrası paniğe kapılıp okuldan kaçan öğrencilerin arasına karışarak olay yerinden uzaklaştı.taksi çağırarak okulun bulunduğu mahalleyi terk eden, yakınlardaki bir mahalleye giderek öncehamburger yedi sonra bir başka fastfood zincirinden içecek aldı. Özel tim, Cruz'u saat 15.41'de yakaladı. Evlatlık olduğu belirtilenbabasının yıllar önce kalp krizinden, annesininse geçen yıl zatürreeden hayatını kaybettiği belirtildi.Perşembe hâkim karşısına çıkan saldırganın avukatları müvekkillerinin otizm, depresyon ve başka psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu savunmasını yaptı. Avukatların zanlıya karşı sıcak ve samimi tavırlar sergilemesi ülkede büyük tepki gördü.